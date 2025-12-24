*18:56JST テノックス---ジャパンホームシールドと資本・業務提携

テノックス＜1905＞は23日、ジャパンホームシールド（JHS）との間で資本・業務提携を行うことを決議し、同日付で業務提携契約を締結したと発表した。

また、ジャパンホームシールドが実施する第三者割当増資によって発行される普通株式の引受、および筆頭株主であるMCP5投資事業（MCP5）との間での株式譲渡契約も締結した。

資本提携においては、普通株式89,500株を1株11,500円で引き受け、払込総額は10.29億円となる。さらに、MCP5からの株式譲受に係る取得総額は13.84億円であり、両取引を合算した取得金額は24.13億円となる。これにより、取得後の議決権比率は30.0％となる見込み。第三者割当増資引受日および株式譲受日は、いずれも2026年1月30日を予定している。

業務提携の内容は、同社の技術を活用した戸建て住宅向け耐震性の高い基礎工法の開発をはじめ、JHSが保有する累計約240万件の地盤調査データと、同社が保有する4万件超の基礎地盤の施工実績データの相互活用による新たなソリューション開発が含まれる。また、営業基盤の相互活用や、両社のビジネスモデルを海外市場へ展開することも提携の柱となっている。《AK》