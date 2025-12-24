*18:52JST 学情---「Ｒｅ就活キャンパス」のインターンシップ応募数が前年同月比114.9％と伸長

学情＜2301＞は23日、運営するスカウト型就職サイト「Ｒｅ就活キャンパス」における2025年11月時点での各種利用状況を発表した。

大学3年生（2027年卒）におけるWeb経由の会員登録数は前年同月比64.2％となった一方で、インターンシップ応募数は前年同月比114.9％と大きく伸長した。

月間の会員登録数が昨年より減少した背景には、就職活動の早期化があり、一定の学生が10月までに登録を済ませていたことが影響している。一方、インターンシップ応募数は、秋・冬季インターンシップへの参加意欲が高まったことにより活発化し、好調な推移を見せた。この状況から、2027年卒の就職活動においても年内の早期内定獲得が一層進むことが想定されている。

また、大学2年生（2028年卒）の2025年11月までの累計会員登録数は前年同期比110.9％となり、引き続き早期登録の動きが続いている。これは2025年3月のブランドリニューアルによって「Ｒｅ就活キャンパス」が通年採用型サービスに刷新されたことが一因とされる。学年にとらわれず、就職活動準備の進捗に応じた情報提供が可能となったことが、早期化傾向に沿った登録拡大につながっている。《AK》