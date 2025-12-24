*14:12JST BRUNO---創業30周年記念の特別株主優待の内容を発表

BRUNO＜3140＞は23日、創業30周年を記念した特別株主優待の概要を発表した。

対象は2025年12月31日時点で株主名簿に記載または記録されている株主のうち、400株以上を保有する者となる。優待内容は、同社ECサイト内に開設予定の特設ページで利用できるクーポン券の贈呈である。

具体的には、400株以上600株未満保有の株主には18,000円相当、600株以上1,000株未満保有の株主には24,000円相当、1,000株以上保有の株主には30,000円相当のクーポン券が提供される。クーポン券は12,000円券と6,000円券の組み合わせで構成され、贈呈は2026年3月末までに行われる予定としている。

利用にあたっては、クーポン券1枚につき1回の会計での利用となり、会計額が券面額を超えた場合は差額を株主が負担し、券面額未満でも残額は返金されない。利用にあたり、同社ECサイトへの会員登録が必要で、電話による申込みは不可、使用期間は2026年4月から6月中旬までを予定している。特設ページでは、キッチン家電、美容家電、トラベルグッズなど、税込1,000円から15,000円程度の価格帯の商品を80型以上取り揃える予定であり、数量には限りがある。《NH》