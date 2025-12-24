個別銘柄戦略: 西部ガスHDやイメージワンに注目

関連記事
昨日23日の米株式市場でNYダウは79.73ドル高の48,442.41ドル、ナスダック総合指数は133.01pt高の23,561.84pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比85円高の50,575円。為替は1ドル＝156.10-20円。今日の東京市場では、上期営業利益が1.8％増と第1四半期の4.8％減から増益に転じた日本オラクル＜4716＞、株主優待制度を新設すると発表した西部ガスHD＜9536＞、株主優待制度を新設すると発表した技研製作所＜6289＞、投資有価証券売却益10億円を26年3月期特別利益に計上し発行済株式数の1.1％上限の自社株買いも発表した日本化＜4092＞、投資有価証券売却益約30億円を25年12月期第4四半期特別利益に計上すると発表したCACHD＜4725＞、発行済株式数の0.6％上限の自社株買いを発表したゆうちょ銀行＜7182＞、発行済株式数の3.03％の自社株消却を発表したオークネット＜3964＞、発行済株式数の2.7％の自社株消却を発表した日ゼオン＜4205＞、「AIデータセンター推進室」を新設すると発表したシステナ＜2317＞、11月の個別経常利益が85.2％増となった神戸物産＜3038＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が29.6％増と上期の19.3％減から増益に転じたYEデジタル＜2354＞、発行済株式数の13.98％の自社株消却を発表した新家工＜7305＞、医療用画像診断AI BOX事業などを行うブランと資本業務提携すると発表したイメージワン＜2667＞、高度外国人材紹介事業が東京都事業に採択されたと発表したディーエムソリュ＜6549＞、暗号資産関連事業を行う子会社を設立すると発表したabc＜8783＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
