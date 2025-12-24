*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か

本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。前日23日のダウ平均は79.73ドル高の48442.41ドル、ナスダックは133.01pt高の23561.84ptで取引を終了した。金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7-9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯を予想する。米株高が好感され夜間取引は堅調だったものの、米株やプライム市場との連動はほぼ無くなっており、買いの持続性を疑いたい局面となっている。日足チャートでは、25日移動平均線の上値抵抗やストキャスティクスの過熱感が警戒され、戻り売り圧力の高まりも意識される。一方で、パラボリックの陽転がサポートとなるほか、薄商い局面での値持ちの良さもあり、大きく売り込まれるリスクも低そうだ。半導体やAI関連が物色される場面では売られやすいが、その逆も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の653ptで終えている。上値のメドは660pt、下値のメドは645ptとする。《SK》