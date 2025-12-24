ディーエムソリューションズ、東京都「Next　Edge　Tokyo」に採択

■都内企業・大学との連携強化へ、信用力とブランド価値を向上

ディーエムソリューションズ<6549>(東証スタンダード)は12月23日、2026年2月から同社グループに参画するオリジネーターが展開する高度外国人材紹介事業について、東京都の成長促進支援事業「都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進支援事業(通称:Next Edge Tokyo)」に採択されたと発表した。東京都が成長を牽引する企業として新事業を評価したもので、同日公表された採択企業8社の1社に選ばれた。

国内で労働人口減少が進む中、DXやグローバル展開を担う高度人材の確保は多くの企業にとって重要な経営課題となっている。同社は理系留学生の人材紹介に強みを持つオリジネーターをグループに迎え、こうした課題解決を図る。今回の採択により、東京都の認定事業として社会的信用力が高まり、国内大手企業や都内の大学・教育機関との連携強化、外国人留学生や社員に対するブランド価値向上が期待される。

「Next Edge Tokyo」は、都内中堅企業の非連続的な成長を支援するプログラムで、専門家による伴走支援や経費支援を受けられる。同社は同事業を通じ、オリジネーターが有するマッチングノウハウのデジタル化と高度化を進め、高度外国人材を軸に日本企業のイノベーション創出を人的側面から支える基盤構築を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

