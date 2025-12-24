*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ

ドル・円オプション市場は上昇。相場レンジ抜け観測にオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物7.90％⇒8.42％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.90％⇒8.98％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.16％⇒9.21％（08年＝23.92％）

・1年物9.43％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.62％⇒＋0.73％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.59％⇒＋0.66％（08年10/27＝+10.90％）

・6カ月物＋0.48％⇒＋0.50％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.31％⇒＋0.32％（08年10/27＝+10.71％）《KY》