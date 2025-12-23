*18:59JST ＦＣＥ---エイチ・アイ・エスと顧客紹介代理店契約を締結

ＦＣＥ＜9564＞は22日、エイチ・アイ・エス＜9603＞と顧客紹介代理店契約を締結したと発表した。同契約によりエイチ・アイ・エスが支援する法人企業に対してＦＣＥが提供するRPAロボパットDXの紹介機会を創出し、業務効率化・DX推進を支援する。

HIS は、個人向け旅行事業に加え、法人向け海外出張手配・団体旅行・福利厚生支援など、企業・組織向けサービスを幅広く展開している。法人向け事業では「DX推進」「業務効率化」といった企業課題の解決に取り組んでいる。今回、HISは生産性向上を目的に、「RPAロボパットDX」をHISが取引先である法人企業に提案する顧客紹介代理店契約の締結を行う。

本契約により、エイチ・アイ・エスが支援する法人企業に向けて、「RPAロボパットDX」の提案を開始する。社員のITスキルに依存せず、現場部門でもロボットの作成・運用ができる特長を活かし、経費精算、請求書発行など、管理部門における定型業務の自動化を支援する。さらに導入時の伴走型支援だけではなく、導入後も継続的に活用が進むよう、継続率98%以上と高い評価をえているコンサルティング支援で企業のDX実現を推進する。《AK》