ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～JGBダブル、Defコンなどがランクイン

2025年12月23日 14:52

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～JGBダブル、Defコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月23日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4833＞ Defコンサル　　 58652100 　107167.96　 352.67% 0.2413%
＜2251＞ JGBダブル　　　　2725500 　59020.718　 345.01% -0.0102%
＜1475＞ iSTOPIX　　　126863650 　1735051.314　 334.84% 0.0019%
＜7148＞ FPG　　　　　　　6833300 　1056800.38　 268.03% 0.0553%
＜6276＞ シリウスV　　　　　715900 　26781.72　 260.32% 0.0747%
＜7138＞ TORICO　　　　28184100 　945279.84　 239.14% 0.2324%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　30368 　12842.918　 233.84% 0.0034%
＜352A＞ LOIVE　　　　　486900 　52701.54　 229.45% 0.0235%
＜1306＞ NFTOPIX　　　10605600 　7432450.016　 196.09% 0.0011%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　6011600 　303402.3　 195.94% 0.0899%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　　1945200 　326774.14　 194.76% 0.0952%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　140959 　77162.771　 170.05% 0.0027%
＜402A＞ アクセルスペ　　　　6183100 　663996.46　 169.06% 0.1126%
＜338A＞ Zenmu　　　　　197400 　233247.7　 166.46% 0.0556%
＜1478＞ iS高配当　　　　　101625 　98281.17　 159.43% 0.0004%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　　2749500 　294768.82　 156.73% 0.1996%
＜5017＞ 富士石油　　　　　　391500 　55222　 154.35% -0.002%
＜3133＞ 海帆　　　　　　　　2583600 　253848.3　 153.45% 0.1121%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　422900 　479302.5　 151.02% -0.0099%
＜7384＞ プロクレアHD　　　269100 　132317.04　 146.98% 0.0998%
<1689> ガスETF　　　　　282173 　72309.718　 145.54% -0.0633%
<7965> 象印　　　　　　　　551600 　234511.58　 137.95% 0.0229%
<2656> ベクターHD　　　　1095000 　37506.56　 136.15% 0.0075%
<3553> 共和レザ　　　　　　108500 　39525.38　 118.84% 0.0312%
<237A> iS米債25　　　　615950 　58202.318　 117.85% -0.003%
<6231> 木村工機　　　　　　2600 　13477.2　 114.84% -0.0094%
<7358> ポピンズ　　　　　　34900 　15523.06　 114.22% 0.0105%
<2569> 上場NSQヘ　　　　254100 　294752.919　 113.01% 0.0005%
<3856> Abalance　　3305500 　385663.18　 112.4% 0.0724%
<3667> enish　　　　　3238200 　66777.32　 106.24% 0.132%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事