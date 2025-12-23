関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～JGBダブル、Defコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月23日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4833＞ Defコンサル 58652100 107167.96 352.67% 0.2413%
＜2251＞ JGBダブル 2725500 59020.718 345.01% -0.0102%
＜1475＞ iSTOPIX 126863650 1735051.314 334.84% 0.0019%
＜7148＞ FPG 6833300 1056800.38 268.03% 0.0553%
＜6276＞ シリウスV 715900 26781.72 260.32% 0.0747%
＜7138＞ TORICO 28184100 945279.84 239.14% 0.2324%
＜2562＞ 上場ダウH 30368 12842.918 233.84% 0.0034%
＜352A＞ LOIVE 486900 52701.54 229.45% 0.0235%
＜1306＞ NFTOPIX 10605600 7432450.016 196.09% 0.0011%
＜7746＞ 岡本硝子 6011600 303402.3 195.94% 0.0899%
＜5707＞ 東邦鉛 1945200 326774.14 194.76% 0.0952%
＜2634＞ NFSP500ヘ 140959 77162.771 170.05% 0.0027%
＜402A＞ アクセルスペ 6183100 663996.46 169.06% 0.1126%
＜338A＞ Zenmu 197400 233247.7 166.46% 0.0556%
＜1478＞ iS高配当 101625 98281.17 159.43% 0.0004%
＜6217＞ 津田駒 2749500 294768.82 156.73% 0.1996%
＜5017＞ 富士石油 391500 55222 154.35% -0.002%
＜3133＞ 海帆 2583600 253848.3 153.45% 0.1121%
＜4746＞ 東計電算 422900 479302.5 151.02% -0.0099%
＜7384＞ プロクレアHD 269100 132317.04 146.98% 0.0998%
<1689> ガスETF 282173 72309.718 145.54% -0.0633%
<7965> 象印 551600 234511.58 137.95% 0.0229%
<2656> ベクターHD 1095000 37506.56 136.15% 0.0075%
<3553> 共和レザ 108500 39525.38 118.84% 0.0312%
<237A> iS米債25 615950 58202.318 117.85% -0.003%
<6231> 木村工機 2600 13477.2 114.84% -0.0094%
<7358> ポピンズ 34900 15523.06 114.22% 0.0105%
<2569> 上場NSQヘ 254100 294752.919 113.01% 0.0005%
<3856> Abalance 3305500 385663.18 112.4% 0.0724%
<3667> enish 3238200 66777.32 106.24% 0.132%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
