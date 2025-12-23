*12:04JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三井E&S、ポートなど

＜8227＞ しまむら 10130 -420

大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、9-11月期営業利益は167億円で前年同期比10.3％増となり、上半期の同0.2％増から増益率は拡大したものの、コンセンサスは小幅に未達だったとみられる。夏物処分の影響による粗利益率の低下に加え、販管費比率も想定よりは高水準であった印象。なお、2月20日を基準日として、1：3の株式分割を実施することも発表している。

＜3333＞ あさひ 1296 -28

続落。前日は決算発表後に一時売り優勢、その後は下げ渋っていたが、本日はあらためて売り圧力が強まる状況となっている。第3四半期累計営業利益は43.2億円で前年同期比22.6％減となり、通期予想は従来の56.2億円から42.3億円、前期比22.9％減に下方修正している。消費者マインドの悪化による耐久消費財の需要低迷で、自転車関連の販売が想定を下回り、第4四半期も回復は限定的とみている。上半期までの推移から下振れ自体は想定線。

＜7923＞ トーイン 1020 カ -

ストップ高買い気配。企業支援総合研究所が運用、管理するファンドが、上場廃止を前

提とした同社のTOB実施を発表している。同社では、賛同の意見を表明するととともにT

OBへの応募を推奨としている。TOB価格は1187円で前日終値比36.4％のプレミアムとな

っており、TOB価格へのサヤ寄せを目指す動きが優勢に。なお、企業支援総合研究所は

国内の中堅中小企業を支援する独立系バイアウトファーム。

＜483A＞ テラテクノロジー 2604 -

本日スタンダード市場に新規上場、公開価格2090円を38.9％上回る初値2904円をつけ、その後も堅調な動きとなっている。スタンダード案件ではあるが、公開規模は13.7億円と低水準であり、需給懸念の乏しさが妙味となっているもよう。先にスタンダード市場へ上場した辻・本郷ITが初値6割高となっていたことからも、短期志向の投資資金が向かいやすくなったようだ。

＜7003＞ 三井E&S 5775 +351

大幅続伸。丸三証券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を5400円から8300円に引き上げている。船用推進システム、物流システムの2セグメントが好調で業績予想を上方修正、26年3月期営業利益は275億円から388億円、前期比68％増に上方修正し、会社計画の300億円を大幅に上回るとみている。また、27年3月期、28年3月期ともに2ケタの利益成長が継続すると見込んでいるようだ。



＜352A＞ ロイブ 876 +25

続伸。22日受付でレオス・キャピタルワークスが大量保有報告書を提出したことを受けて、買いが優勢となっている。報告書によれば、レオス・キャピタルワークスと共同保有者の保有比率は5.50%(701,416株)となり、新たに5%を超えていることが判明した。報告義務発生日は12月15日。保有目的は、「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」に基づく純投資としている。

＜4840＞ トライアイズ 494 +8

続伸。22日に東京証券取引所の承認を受け、25年12月29日、東証グロース市場からスタンダード市場へ上場市場区分を変更すると発表し、好材料視されている。23年より国内不動産投資事業へ本格参入することで収益性を強化し、24年12月期においては3期ぶりに営業利益に転じる結果となった。24年12月期を境に、3つの中核事業において安定的に収益を確保して成長できる基盤が整備されたものと判断し、グロース市場の上場維持基準への適合に向けた計画を撤回し、市場区分を変更するに至ったとしている。

＜7047＞ ポート 2155 +92

大幅反発。系統用蓄電所事業が初年度(26年3月期)業績に与える影響について、稼働開始時期、稼働率、電力取引による収益性等を全て保守的な想定として初年度は赤字前提で業績予想に織り込んでいたが、想定よりも順調な立ち上げに成功しており、今期26年3月期から黒字転換する見通しとなったことを発表し、好材料視されている。また、系統用蓄電所事業への参入に向けた検証についても順調な進捗で進んでおり、収益性を精査した上で今期中に今後の系統用蓄電所事業への本格参入を決定予定としている。《NH》