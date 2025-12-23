*11:20JST フォーバル---「Well-Being Workers Awards 2025」にて健康経営推進部門優秀賞を受賞

フォーバル＜8275＞は19日、ラフール（本社：東京都中央区）が主催するイベント「Well-Being Workers Awards 2025」で、健康経営推進部門優秀賞を受賞したことを発表した。

ラフールが主催する「Well-Being Workers Awards 2025」は、ウェルビーイング経営の実践ノウハウを共有し、企業の新たな挑戦を後押しするイベント。組織改善サーベイ「ラフールサーベイ」を積極的に活用している企業に焦点を当てて表彰することで、より多くの利用企業に更なる活用を促すこと、そして組織サーベイを通じた組織改善ならびに、日本におけるウェルビーイングな組織づくりの活発化の可能性を広く示すことを目的としている。健康経営推進部門は、健康や個人ラフールネスの改善で施策を実行し、顕著な実績をおさめた企業を表彰する部門で、3社がノミネートされ、同社が優秀賞を受賞した。

同社は今後、継続してウェルビーイングの改善に尽力する。《NH》