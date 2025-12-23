関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～象印マホービン、Defコンサルなどがランクイン
象印マホービン＜7965＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、25年11月期業績見込みを上方修正している。営業利益は74.36億円（前期比24.9％増）の見込み。前回予想から6％ほど引き上げた。国内で炊飯ジャーの最上位機種である圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」が好調に推移した。輸入コスト増加の価格転嫁を進めたことも奏功した。決算発表は12月25日の予定。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月23日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2251＞ JGBダブル 1768300 59020.718 320.05% -0.0076%
＜4833＞ Defコンサル 12920600 107167.96 238.07% 0.2068%
＜2562＞ 上場ダウH 29822 12842.918 231.82% 0.0029%
＜7148＞ FPG 2519600 1056800.38 149.88% 0.0488%
＜352A＞ LOIVE 179400 52701.54 108.59% 0.0399%
＜4746＞ 東計電算 267800 479302.5 94.96% -0.0087%
＜7358＞ ポピンズ 24000 15523.06 69.73% 0.0154%
＜237A＞ iS米債25 352710 58202.318 53.31% 0%
＜4488＞ AIinside 41900 62177.62 48.99% 0.0151%
＜7965＞ 象印 246400 234511.58 44.79% 0.0229%
＜6089＞ ウィルG 82800 56070.4 44.32% -0.007%
＜7320＞ Solvvy 61600 86771.56 35.73% 0.0399%
＜1475＞ iSTOPIX 6966210 1735051.314 34.13% 0.0054%
＜2046＞ インドブル 3907 87704.208 22.75% 0.003%
＜163A＞ 半導体 9874 89994.56 17.03% 0.0045%
＜238A＞ 米債25H 503580 66267.271 16.74% 0.0028%
＜338A＞ Zenmu 53200 233247.7 16.2% 0.0854%
＜1689＞ ガスETF 76139 72309.718 3.67% -0.0633%
＜5017＞ 富士石油 94000 55222 -0.51% -0.002%
＜7769＞ リズム 21100 88238.2 -1.67% 0.008%
<7326> SBIインシュ 26700 63961.46 -4.75% 0.0038%
<6387> サムコ 54200 265824.2 -8.4% 0.0503%
<6492> 岡野バル 6000 59503.2 -9.93% 0.0328%
<402A> アクセルスペ 1196800 663996.46 -11.07% 0.0965%
<3950> ザ・パック 201000 274710.06 -11.12% 0.0158%
<8613> 丸三証 121200 145176.12 -12.32% 0.008%
<7932> ニッピ 5100 75199 -12.53% -0.0084%
<6255> エヌピーシー 146700 115249.7 -12.62% 0.013%
<6496> 中北製 6300 42603 -14.76% 0%
<2201> 森永菓 148300 468848.96 -15.02% 0.0163%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
