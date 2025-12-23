ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～象印マホービン、Defコンサルなどがランクイン

2025年12月23日 09:55

*09:55JST 出来高変化率ランキング（9時台）～象印マホービン、Defコンサルなどがランクイン
象印マホービン＜7965＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、25年11月期業績見込みを上方修正している。営業利益は74.36億円（前期比24.9％増）の見込み。前回予想から6％ほど引き上げた。国内で炊飯ジャーの最上位機種である圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」が好調に推移した。輸入コスト増加の価格転嫁を進めたことも奏功した。決算発表は12月25日の予定。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月23日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2251＞ JGBダブル　　　 1768300 　59020.718　 320.05% -0.0076%
＜4833＞ Defコンサル　　　12920600 　107167.96　 238.07% 0.2068%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　29822 　12842.918　 231.82% 0.0029%
＜7148＞ FPG　　　　　　　2519600 　1056800.38　 149.88% 0.0488%
＜352A＞ LOIVE　　　　　179400 　52701.54　 108.59% 0.0399%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　267800 　479302.5　 94.96% -0.0087%
＜7358＞ ポピンズ　　　　　　24000 　15523.06　 69.73% 0.0154%
＜237A＞ iS米債25　　　　352710 　58202.318　 53.31% 0%
＜4488＞ AIinside　　41900 　62177.62　 48.99% 0.0151%
＜7965＞ 象印　　　　　　　　246400 　234511.58　 44.79% 0.0229%
＜6089＞ ウィルG　　　　　　82800 　56070.4　 44.32% -0.007%
＜7320＞ Solvvy　　　　61600 　86771.56　 35.73% 0.0399%
＜1475＞ iSTOPIX　　　6966210 　1735051.314　 34.13% 0.0054%
＜2046＞ インドブル　　　　　3907 　87704.208　 22.75% 0.003%
＜163A＞ 半導体　　　　　　　9874 　89994.56　 17.03% 0.0045%
＜238A＞ 米債25H　　　　　503580 　66267.271　 16.74% 0.0028%
＜338A＞ Zenmu　　　　　53200 　233247.7　 16.2% 0.0854%
＜1689＞ ガスETF　　　　　76139 　72309.718　 3.67% -0.0633%
＜5017＞ 富士石油　　　　　　94000 　55222　 -0.51% -0.002%
＜7769＞ リズム　　　　　　　21100 　88238.2　 -1.67% 0.008%
<7326> SBIインシュ　　　26700 　63961.46　 -4.75% 0.0038%
<6387> サムコ　　　　　　　54200 　265824.2　 -8.4% 0.0503%
<6492> 岡野バル　　　　　　6000 　59503.2　 -9.93% 0.0328%
<402A> アクセルスペ　　　　1196800 　663996.46　 -11.07% 0.0965%
<3950> ザ・パック　　　　　201000 　274710.06　 -11.12% 0.0158%
<8613> 丸三証　　　　　　　121200 　145176.12　 -12.32% 0.008%
<7932> ニッピ　　　　　　　5100 　75199　 -12.53% -0.0084%
<6255> エヌピーシー　　　　146700 　115249.7　 -12.62% 0.013%
<6496> 中北製　　　　　　　6300 　42603　 -14.76% 0%
<2201> 森永菓　　　　　　　148300 　468848.96　 -15.02% 0.0163%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

