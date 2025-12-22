関連記事
東証グロース市場250指数先物概況：戻り売りとプライム市場への資金流出で反落
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：戻り売りとプライム市場への資金流出で反落
12月22日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt安の644pt。なお、高値は655pt、安値は643pt、日中取引高は3895枚。先週末の米国市場のダウ平均は続伸。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇が支援したほか、新年度相場に向けた資金流入も報告され、相場は続伸した。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、終日堅調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比9pt高の655ptからスタートした。米株の上昇や日銀の利上げ通過によるアク抜け感から買い優勢で始まったものの、高寄り後に失速。25日移動平均線接近で戻り待ちの売りが重なったほか、高市政権によるAI開発への「1兆円超投資」方針を受け、AI・半導体関連銘柄の多いプライム市場への資金流出が観測され、相場は伸び悩んだ。午後も低空飛行が続き、安値圏で売り買いが交錯。反落となる644ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではフリー＜4478＞やBUYSELL＜7685＞などが下落した。《SK》
スポンサードリンク