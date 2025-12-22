関連記事
個別銘柄戦略: アトラGやレダックスに注目
先週末19日の米株式市場でNYダウは183.04ドル高の48,134.89ドル、ナスダック総合指数は301.26pt高の23,307.62pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比760円高の50,320円。為替は1ドル＝157.70-80円。今日の東京市場では、発行済株式数の2.55％にあたる68万株上限の自社株買いと買付け委託・配当方針の変更・中期経営計画を発表した都競馬＜9672＞、発行済株式数の7.8％の自社株消却を発表したメガチップス＜6875＞、株主還元方針を発表したTKC＜9746＞、株主優待制度を導入すると発表したスパークスG＜8739＞、欧州統括会社を設立すると発表した東宝＜9602＞、東証スタンダードでは、25年12月期業績と配当予想を上方修正したソルクシーズ＜4284＞、26年3月期業績予想を上方修正したジャルコHD＜6625＞、発行済株式数の9.44％上限の自社株買いを発表した光陽社＜7946＞、発行済株式数の9.99％の自社株消却と配当方針を発表したエーアイ＜4388＞、米国NASDAQ上場の金融持株会社であるFRHC社と合弁会社（準備会社）を設立すると発表したレダックス＜7602＞、元ソニー会長兼グループCEOの出井伸之氏設立企業と資本業務提携すると発表したアトラG＜6029＞、スパークス・グループ＜8739＞系ファンドが1株1303円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表した沢藤電＜6901＞などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、上期営業利益が38.3％減と第1四半期の29.1％減から減益率が拡大したサツドラホールディングス＜3544＞、26年5月期業績予想を下方修正した大光＜3160＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
