*08:46JST 東エレク、ジャルコＨＤ◆今日のフィスコ注目銘柄◆

東エレク＜8035＞

11月4日につけた37230円をピークに調整を継続しているが、11月27日につけた30130円とのダブルボトム形成が意識されそうだ。25日線に上値を抑えられる一方で、75日線が支持線として意識されやすく、押し目狙いのスタンス。ボリンジャーバンドの-2σまでの調整で売られ過ぎも意識されそうだ。一目均衡表では雲の中での推移で強弱感は対立するものの、転換線、基準線が位置する32050円辺りを捉えてくるようだと、雲突破を狙った動きになりそうだ。



ジャルコＨＤ＜6625＞

2026年3月期業績予想の修正を発表。売上高は136.81億円から169.97億円、営業利益を35.56億円から51.14億円に上方修正した。貸金事業、不動産事業及びM&Aコンサルティング事業における各種案件の進捗状況を総合的に勘案し、業績予想を修正した。主にM＆Aコンサルティング事業における案件成立を見込み、売上高及び各段階利益が大幅に増加する見込み。《CS》