*00:40JST 【市場反応】米12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値/11月中古住宅販売件数、予想下振れもドル底堅く推移

米12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は52.9と、予想外に速報値53.3から下方修正された。11月の51.9からは上昇。現況が50.4と少なくとも2005年以降20年ぶり低水準に落ち込んだ。先行景況指数は54.6と速報から下方修正された。11月からは上昇し、8月来で最高となった。同指数の1年期待インフレ率は4.2％と予想外に速報4.1％から上方修正された。ただ、2月来で最低。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待において、より注視している同指数の5－10年期待インフレ率確報値は3.2％と、1月来で最低となった。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを正当化する結果となった。

同時刻に発表された米11月中古住宅販売件数は前月比＋0.5％の413万戸と、10月411万戸から増加も予想を小幅下回った。ただ、2月来で最高となった。

予想下回ったが堅調な結果にドルの底堅い展開が続いた。ユーロ・ドルは1.1738ドルまで上昇後、1.1719ドルへ反落。ドル・円は片山財務相の円安是正発言で156円台に反落後、157円45銭まで再び上昇した。ポンド・ドルは1.3387ドルまで上昇後、1.3357ドルまで反落した。

【経済指標】

・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：52.9（予想：53.5、速報値：53.3）

・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：4.2％（予想：4.1％、速報値：4.1％）

・米・12月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.2％（予想：3.2％、速報値：3.2％）

・米・11月中古住宅販売件数：413万戸（予想：415万戸、10月：411万戸←410万戸）《KY》