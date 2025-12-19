関連記事
フルキャストなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9913＞ ;日邦産業;1700%;3400;22.18;2723;-22 ＜3082＞ ;きちりHD;741%;81500;0.72;960;-2 ＜8179＞ ;ロイヤルＨＤ;467%;560000;0.05;2721;24 ＜3053＞ ;ペッパー;466%;631500;1.35;186;0 ＜4288＞ ;アズジェント;292%;45800;7.56;620;-5 ＜3198＞ ;SFP;283%;137600;0.37;2076;29 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;266%;16200;10.39;696;-1 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;256%;57600;3.50;218;1 ＜5162＞ ;朝日ラバー;225%;900;103.43;673;1 ＜8165＞ ;千趣会;198%;194100;0.25;222;0 ＜7991＞ ;マミヤオーピー;198%;49600;7.30;1564;9 ＜4512＞ ;わかもと;182%;30000;19.62;281;0 ＜5262＞ ;日ヒューム;180%;257800;1.73;2674;8 ＜3548＞ ;バロック;173%;99900;1.27;762;5 ＜2676＞ ;高千穂交;172%;36900;0.16;2129;14 ＜3097＞ ;物語コーポ;164%;500900;0.33;4450;95 ＜4848＞ ;フルキャスト;154%;127200;0.48;1680;18 ＜3744＞ ;サイオス;150%;54000;3.85;507;3 ＜3091＞ ;ブロンコＢ;144%;26500;0.07;3910;25 ＜6522＞ ;アスタリスク;142%;11500;6.76;362;0
[コメント]フルキャスト＜4848＞は信用倍率1倍以下で売り長となっている。《FA》
