*12:56JST ミガロホールディングス---「FreeiD」をタカラレーベンの分譲マンション「レーベン京都河原町」に導入

ミガロホールディングス＜5535＞は16日、グループ会社のDXYZが開発・提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を、タカラレーベンが開発する新築分譲マンション「レーベン京都河原町」が導入決定したこと発表した。

本物件は京都府で初めての「FreeiD マンション Plus」導入物件となる。

「FreeiD」は顔だけで入退・決済・本人確認などを可能にするプラットフォームである。

本物件のエントランスおよび宅配ボックスに「FreeiD」を導入し、両手が塞がっている際でも出入りできる利便性を提供するとともに、顔認証技術による高いセキュリティを両立させることで、多様化する居住者のニーズに対応する。

また「FreeiD」は集合住宅向けのソリューションとして共有部や専有部を含む鍵を不要とする国内初の「オール顔認証マンション(R)」の展開実績を持ち、2025年11月末時点で287棟の導入実績を有する。さらに、マンションに加えてオフィスや保育園、ゴルフ場、テーマパーク等での顔認証サービス展開や、顔認証決済「FreeiD Pay」、マイナンバーカード連携サービスの実証事業も進められている。

「レーベン京都河原町」(京都市下京区、2025年11月竣工)は阪急京都線「京都河原町」駅徒歩6分の立地に位置し、1LDK・2LDKの間取り・30戸規模で構成され、2025年12月中旬の入居開始を予定している。《NH》