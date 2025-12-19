*12:42JST True Data---株式会社あらたと戦略的業務提携を締結

True Data＜4416＞は18日、日用品・化粧品等の卸商社である株式会社あらた＜2733＞と戦略的業務提携契約を締結したと発表した。

両社はそれぞれの強みを融合させることで、小売業向けの高度なデータ活用ソリューションを提供し、小売業の店頭を通じた消費者への提供価値の向上と、小売業・メーカーの収益最大化に貢献することをめざす。

あらたは全国約1,100社のメーカーと約3,370社の小売業をつなぐ流通の架け橋として、商品戦略立案から売場提案・フィールドサポートまで一貫した店頭マーケティング力を有している。一方でTrue Dataは、全国6,000万人・年間購買金額5.5兆円規模のID POSデータを取り扱うプラットフォームを運営し、テクノロジーと分析ノウハウでこれまでに200社以上の小売業・消費財メーカーのデータ活用支援を実績として持つ。

提携では、True DataのID POSデータとあらたが有する粒度の高い属性分類のデータを組み合わせ、顧客理解・商品理解・現場理解を一体化した分析提案を進める。また、小売業向けのID POS分析ツール「Shopping Scan(ショッピングスキャン)」を共同展開し、日用品・化粧品カテゴリに最適化されたマーケティングソリューションを提供する予定である。さらに、販促施策後の効果測定(ROI)を実現し、メーカーへの企画最適化や高付加価値提案にもつなげ、業界全体の生産性向上への貢献をめざす。《NH》