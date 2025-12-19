*11:04JST テリロジーHD---テリロジーがNozomi Networks製品の提供体制を電通総研との協業で一層強化

テリロジーホールディングス＜5133＞は18日、同社の連結子会社であるテリロジーが電通総研＜4812＞と販売代理店契約を締結し、一次販売代理店として日本市場で展開しているNozomi Networks社製品の「Nozomi Guardian」を中心としたOTサイバーセキュリティプラットフォームを、電通総研が提供開始したことを発表した。

今回の取り組みは、電通総研が2025年4月に発足させたグループ横断のセキュリティ専門チーム「DSST（DENTSU SOKEN SECURITY TEAM）」の活動の一環として行われる。

テリロジーは、Nozomi Networks製品の国内展開を推進してきた。重要インフラ防衛の最前線において、数多くの導入実績を重ね、実績と知見を確立している。今回の協業により、テリロジーの技術知見と、電通総研の製造業を中心とした幅広い顧客基盤および専門チームのノウハウが融合され、日本国内のOTサイバーレジリエンス強化に資する体制が構築される。

Nozomi Networks社が提供するプラットフォームは、OTおよびIoT領域に特化し、工場ネットワーク内の機器や通信経路を自動検出して一元的に可視化する「見える化」機能、AIによる異常検知とリアルタイム対応、さらに既存のITセキュリティツールとの連携によるIT・OTの統合管理を特徴とする。石油・ガス、製薬、電力など多様な業界に対応し、産業用制御システムのサイバー脅威への迅速な対処を可能とする。《NH》