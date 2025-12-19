*09:06JST 日経平均は382円高、寄り後はもみ合い

日経平均は382円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.38％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.51％上昇と、ダウ平均（0.14％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となった。さらに、日経平均は今週に入り昨日まで1,800円を超す下げとなっていることから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表され、また、取引終了後には植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。《SK》