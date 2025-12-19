*07:35JST 米国株式市場は反発、CPI鈍化で利下げ期待高まる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

DEC18

Ｏ 49315（ドル建て）

Ｈ 49715

Ｌ 48805

Ｃ 49435 大証比+285（イブニング比+165）

Vol 3468



DEC18

Ｏ 49125（円建て）

Ｈ 49580

Ｌ 48675

Ｃ 49300 大証比+150（イブニング比+30）

Vol 17560

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

ADR市場では、対東証比較（ドル155.55円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自<7

203>、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 216.18 1.94 3363

0

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.59 0.05 2425 -4

8035 (TOELY) 東京エレク 98.50 0.95 30643 33

3

6758 (SONY.N) ソニー 25.91 -0.05 4030 -2

6

9432 (NTTYY) NTT 25.13 0.40 156 -0.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.32 0.29 3627 -

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 -0.24 4894 8

2

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.20 0.10 56309 -8

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.51 1.55 16336 211

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.41 0.30 4794

6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 120.56 -0.45 9377 7

4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.04 0.22 4936 24

8031 (MITSY) 三井物産 575.45 3.62 4476

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8555 -294

4568 (DSNKY) 第一三共 21.56 -0.55 3354 1

3

9433 (KDDIY) KDDI 17.38 0.16 2703 -9

7974 (NTDOY) 任天堂 17.59 -0.06 10944 -4

1

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.89 0.57 5894 -5

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.01 -0.34 1556 1

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.53 -0.03 5765 -

7

6902 (DNZOY) デンソー 13.62 0.20 2119 -7.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.50 0.34 8244 5

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.32 0.32 2850 -4.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.26 0.03 5646 46

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.64 0.21 19662 2

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.83 0.36 4614 12

9

7741 (HOCPY) HOYA 152.93 1.07 23788 153

6503 (MIELY) 三菱電機 58.51 -0.09 4551 1

8

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.15 0.04 3158 -

1

7751 (CAJPY) キヤノン 30.03 0.26 4671

6

6273 (SMCAY) SMC 17.39 0.29 54100 120

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.00 0.00 2022 -2.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.80 0.20 44798 61

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.35 0.31 2232 -11.5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.26 0.23 5329 1

8

6702 (FJTSY) 富士通 27.10 0.35 4215 1

3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.14 2.54 17754 2

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.06 0.17 7174 1

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.26 0.00 1596 -11.

5

8002 (MARUY) 丸紅 273.72 -2.07 4258 1

8

6723 (RNECY) ルネサス 6.51 -0.03 2025 1

0

6954 (FANUY) ファナック 18.35 -0.11 5709 3

6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.06 0.24 3743 6

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.20 -0.10 1773 -6.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.98 0.65 4974 -1

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.87 -0.01 3382

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.16 0.07 1966 -2

5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 123.40 2.90 19195 39

0

4543 (TRUMY) テルモ 15.01 0.32 2335 -

5

8591 (IX.N) オリックス 28.92 0.52 4499 3

1

（時価総額上位50位、1ドル155.55円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1167 96.5 9.01

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.83 4614 129 2.8

8

8830 (SURYY) 住友不動産 26.00 8089 225 2.8

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 123.40 19195 390 2.0

7

6752 (PCRHY) パナソニック 12.89 2005 34 1.7

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1392 -67 -4.5

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8555 -294 -3.32

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.36 1300 -42 -3.13

9503 (KAEPY) 関西電力 7.83 2436 -38 -1.54

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.87 893 -13.9 -1.5

3

「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47951.85 前日比：65.88

始値：48101.18 高値：48365.93 安値：47849.48

年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23006.36 前日比：313.04

始値：23012.06 高値：23149.61 安値：22906.23

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6774.76 前日比：53.33

始値：6778.06 高値：6816.13 安値：6758.50

年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.802％ 米10年国債 4.119％

米国株式市場は反発。ダウ平均は65.88ドル高の47951.85ドル、ナスダックは313.04

ポイント高の23006.36で取引を終了した。

11月消費者物価指数（CPI）の鈍化を好感し、寄り付き後、大幅上昇。その後、政府

機関閉鎖による算出における制限で、データに懐疑的な見方も一部で広がり伸び悩

んだ。しかし、マイクロンがけん引したほか利下げ期待にハイテクが大きく買わ

れ、相場を支援し終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品、

半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体のマイクロン・テクノロジーズ（MU）は四半期決算で人工知能（AI）ブーム

による需要増を反映した楽観的な見通しを示したため、買われた。ヨガアパレルの

ルルレモン・アスレティカ（LULU）は物言う投資家エリオット・インベストメン

ト・マネジメントが同社株式を10億ドル超相当保有していると報じられ、幹部交代

などの事業再編期待に買われた。トランプ大統領が立ち上げたソーシャルメディア

「トゥルース・ソーシャル」運営のトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・

グループ（DJT）は核融合エネルギー会社のTAEテクノロジーとの合併合意を発表

し、上昇。航空会社のユナイテッド・エアラインズ（UAL）や高級電気自動車メーカ

ーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）はアナリストの投資判断引き上げでそれ

ぞれ上昇した。ITサービス会社のアクセンチュア（ACN）は第1四半期の調整後1株当

たり利益が予想を上回ったが、見通しが低調な伸びを示したため売られた。

運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後の1株

当たり利益が予想を上回ったほか、通期見通しを上方修正し時間外取引で買われて

いる。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は決算内容が予想を上回ったが、中国

の売り上げが引き続き冴えず、時間外取引で売り買いが交錯している。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》