「新」散骨艇が教えてくれた、鎌倉新書の終活事業の裾野の広がり

鎌倉新書（6184、東証プライム）から、『海洋散骨サービス「ブルーオーシャンセレモニー」が（12月5日）新艇を導入 安全性・快適性を高め、自分らしい供養の選択肢を広げる』というリリースが届いた。

海洋散骨は現代の供養スタイルとして広がりをみせている、自然葬の一つ。厚労省では、「散骨に対するガイドライン」をまとめている。ガイドラインに沿った、新艇の進水式を行ったという内容。

いわゆる「墓じまい」が、広がりを見せている。厚労省では実態を「2004年度で約6万8000件だったものが22年度では約15万1000件と、20年足らずで倍以上に増えている」とし、その背景を「新型コロナで墓参がしにくい時期があったのも一因」としつつ「少子高齢化、核家族化が大きな要因」としている。

そうした時代の変遷が「樹木葬」「散骨葬」といった選択肢を産み出し、広がりを見せているということだろう。

当家の墓は故郷:群馬県前橋市にある（市営霊園）。息子の車で年に1回詣でるので手一杯。「市営」が幸いして年1万円也で管理して貰っている。墓じまい、とは裏腹な状況といえる。

鎌倉新書は「葬儀・仏壇・墓のポータルサイト」を軸にした「終活」事業を幅広く展開している。相続/介護、そして注目に値するとしたいのは「官民協業」事業の展開。自治体だけでは手が回りきらない住民の終活を、鎌倉新書がフォローする枠組みだ。

「終活関連冊子の協働刊行」「終活エンディングノート作成」「介護・葬祭・死後の手続き等への対応」etc。既に30を超える自治体と提携している。

ビジネスの裾野の広がりが、鎌倉新書の好収益の背景とみる。コロナ禍に晒された2021年1月期こそ「0.8％減収、66.8％営業減益」となったが、以降はこんな具合。「18.1％増収、100.4％増益」-「30.8％増収、28.9％増益」-「17.1％増収、15.5％増益」-「20.5％増収、11.6％増益」。今1月期も「21.8％増収（86億円）、26.2％増益（11億5000万円）」計画。

第3四半期の決算資料では「従前からの墓・仏壇・葬儀といった事業に加え、相続や不動産等のアセットマネジメント事業、介護事業、全国の地方自治体との官民協業など新たなサービスを積極的に行うことで・・・」としている。

時流に即した事業展開を、株価も評価している。時価は570円台、予想税引き後配当利回り2.79％余。9月高値（698円）後の押し目場面にある。過去10年近くの修正済み株価パフォーマンスは4倍強。資産株作りの対象とも言えようか・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）