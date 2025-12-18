*16:35JST ベルシステム24ホールディングス---ベルシステム24、AVILEN、伊藤忠商事、AIエージェント共創支援で業務提携

ベルシステム24ホールディングス＜6183＞は15日、子会社であるベルシステム24がAVILEN＜5591＞および伊藤忠商事＜8001＞と業務提携契約を締結し、AIエージェントのオーダーメイド開発・実装、AI人材へのリスキリング、BPOを包括的に支援するソリューションの提供を開始したと発表した。

本ソリューションでは、業務プロセス改革やAI活用、BPOに関する専門人材がクライアント企業と共同でプロジェクト体制を構築し、現場の課題を丁寧に把握しながら効率的かつ効果的なAI導入を実現する。

現在、日本アクセスにおいて、請求書の処理業務で本ソリューションの検証を行っている。まずは読み取り作業の自動化に向けた業務プロセスの再設計とAIエージェントの開発が進められている。

今後は、5年で200社への導入を目指すとともに、提供過程で得られた共通ニーズを基に、業界特化型および全業界向けのAIエージェント実装型BPOモデルの開発も検討していく。《NH》