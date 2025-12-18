関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、その他製品、銀行業なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、空運業、サービス業、陸運業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. パルプ・紙 ／ 612.26 ／ 1.93
2. 水産・農林業 ／ 724.52 ／ 1.82
3. 空運業 ／ 242.54 ／ 1.69
4. サービス業 ／ 3,207.04 ／ 1.60
5. 陸運業 ／ 2,347.21 ／ 1.31
6. 電力・ガス業 ／ 666.54 ／ 1.31
7. 証券業 ／ 824.03 ／ 1.28
8. 小売業 ／ 2,293.88 ／ 1.02
9. 鉱業 ／ 909.59 ／ 1.01
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,404.6 ／ 0.92
11. その他金融業 ／ 1,253.48 ／ 0.81
12. 金属製品 ／ 1,623.76 ／ 0.35
13. 保険業 ／ 3,055.85 ／ 0.30
14. 石油・石炭製品 ／ 2,391.9 ／ 0.19
15. 不動産業 ／ 2,615.4 ／ 0.11
16. 鉄鋼 ／ 757.06 ／ 0.08
17. 建設業 ／ 2,665.95 ／ 0.06
18. 繊維業 ／ 857.33 ／ 0.02
19. 海運業 ／ 1,738.69 ／ 0.01
20. ゴム製品 ／ 5,688.94 ／ -0.05
21. 食料品 ／ 2,470.17 ／ -0.06
22. 化学工業 ／ 2,559.04 ／ -0.13
23. 輸送用機器 ／ 5,136.5 ／ -0.20
24. ガラス・土石製品 ／ 1,735.21 ／ -0.28
25. 卸売業 ／ 4,977.69 ／ -0.31
26. 精密機器 ／ 12,925.34 ／ -0.32
27. 医薬品 ／ 3,813.48 ／ -0.36
28. 情報・通信業 ／ 7,422.9 ／ -0.42
29. 銀行業 ／ 504.22 ／ -0.53
30. その他製品 ／ 6,786.17 ／ -1.06
31. 機械 ／ 4,073.82 ／ -1.27
32. 電気機器 ／ 6,100.34 ／ -1.53
33. 非鉄金属 ／ 3,258.3 ／ -2.66《CS》
