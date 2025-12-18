関連記事
イー・ガーディアン 中期経営計画の策定
記事提供元：フィスコ
*15:50JST イー・ガーディアン---中期経営計画の策定
イー・ガーディアン＜6050＞は17日開催の取締役会で、2026年9月期から2028年9月期までの3カ年を対象とした「中期経営計画」について決定した。
同社の「中期経営計画」では、企業価値向上に向けた3つの施策を掲げている。「システム・プロダクトの開発」ではAI開発投資による同社ノウハウや教師データをシステム・プロダクト化、「セキュリティ領域の成長」では教育コンテンツの拡大と新事業の創出AI開発投資による作業の自動化と人材の高度化、「M＆Aによる基盤拡大」では既存事業の拡大強化と新領域の創出、AI開発パートナーとの連携を目指している。
また、「中期経営計画」においては、売上高とEBITDAの2点を重要指標に設定している。売上高の数値目標は、FY2026に120.00億円、FY2027に150.00億円、FY2028に200.00億円。EBITDAの数値目標は、FY2026に17.50億円、FY2027に20.00億円、FY2028に25.00億円としている。《NH》
スポンサードリンク