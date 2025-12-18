関連記事
イー・ガーディアン 完全子会社の吸収合併（簡易合併）
記事提供元：フィスコ
*15:26JST イー・ガーディアン---完全子会社の吸収合併（簡易合併）
イー・ガーディアン＜6050＞は17日開催の取締役会で、同社の完全子会社であるイー・ガーディアン東北を吸収合併することを決議した。この合併は、簡易合併による手続きによって行う。また、完全子会社との合併であるため、開示事項の一部を省略している。
同社は経営資源の一元管理及び最適配分を行うことで、さらなる経営意思決定プロセスや業務の効率化などを目的に、完全子会社を吸収合併することとした。取締役会決議日ならびに合併契約締結日は2025年12月17日、効力発生日は2026年4月1日予定。この合併は同社においては会社法第796条第2項に基づく簡易吸収合併であるため、合併契約承認に関する株主総会は開催しない。
合併の方式は同社を存続会社とする吸収合併方式とし、イー・ガーディアン東北は解散する。この合併による株式その他の金銭等の割当はない。また、この合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱いに該当する事項はない。
また、合併後の同社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はない。《NH》
スポンサードリンク