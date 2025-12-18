*15:08JST アドバンスクリエイト---財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消

アドバンスクリエイト＜8798＞は17日、2025年9月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認したと発表した。

これは、前連結会計年度において開示すべき重要な不備が存在するとしていた件に関し、是正措置を講じた結果、当該不備が解消されたことによるものである。

同社は、保険代理店事業における代理店手数料売上の計上方法に関する不備について、2025年2月28日付で開示しており、外部専門家および社外監査役で構成された調査委員会を設置のうえ、事実関係の調査および必要な是正措置を進めてきた。調査結果に基づき、過年度決算の訂正および社内規程の見直し、業務運用体制の強化など、複数の改善策を実施した。

これらの措置が継続的に運用されていることを踏まえ、同社取締役会は、2025年9月30日時点の財務報告に係る内部統制は有効であることを確認したため、その旨を記載した内部統制報告書を2025年12月17日付で近畿財務局長に提出した。《NH》