出来高変化率ランキング（14時台）～MDV、AIストームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月18日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3902＞ MDV 3981600 46133.34 386.87% 0.618%
＜6083＞ ERIHD 274700 71031.3 311.89% 0.0763%
＜315A＞ GX銀高配 667309 58045.006 284.77% -0.003%
＜7455＞ パリミキHD 762300 55653.04 236.51% -0.0017%
＜3341＞ 日本調剤 53500 31308.7 221.48% -0.0038%
＜2080＞ PBR1倍割 163177 46993.955 214.16% -0.0025%
＜1783＞ fantasis 7086500 60730.14 210.25% 0.0535%
＜1595＞ NZAMJリート 118080 50907.636 203.72% 0.0056%
＜3267＞ フィルカンパニ 142300 22549.18 198.53% 0.0961%
＜3719＞ AIストーム 3357100 156246.72 175.53% -0.2023%
＜9612＞ ラックランド 192500 72452 173.34% 0.0277%
＜9605＞ 東映 353000 418259.2 158.17% 0.0109%
＜4882＞ ペルセウス 1501400 72607.94 157.68% -0.1924%
＜3182＞ オイラ大地 490800 211347.64 145.26% 0.067%
＜6069＞ トレンダーズ 137500 37072.62 143.3% 0.016%
＜4169＞ エネチェンジ 1925700 114102.68 140.16% -0.0119%
＜5240＞ monoAI 9326700 679219.38 138.58% -0.0632%
＜247A＞ Aiロボティク 9129100 3927057.16 126.65% 0.1114%
＜1330＞ 上場225 71388 1239410.912 122.19% -0.0093%
＜1660＞ MXS高利J 9772 38479.692 117.62% 0.0025%
<3010> ポラリスHD 554300 38882.48 116.05% 0.0337%
<2841> iFナス100H 219701 181679.42 106.68% -0.0155%
<1674> プラチナETF 18046 150227.711 106.22% 0.0294%
<3845> アイフリーク 190900 18902.44 106.08% 0.0082%
<5352> 黒崎播磨 126600 187423.3 102.5% 0%
<6085> アーキテクツSJ 80000 9388.14 98.83% 0.0065%
<1418> インターライフ 116400 30335.5 98.6% 0.0126%
<4347> ブロメディア 81200 100268.42 97.18% -0.0058%
<8537> 大光銀 77100 61778.94 96.91% -0.0072%
<4446> Link－UG 3593700 1330556.24 96.5% 0.0998%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
