出来高変化率ランキング（14時台）～MDV、AIストームなどがランクイン

2025年12月18日 14:57

記事提供元：フィスコ

*14:57JST 出来高変化率ランキング（14時台）～MDV、AIストームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月18日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3902＞ MDV　　　　　　 3981600 　46133.34　 386.87% 0.618%
＜6083＞ ERIHD　　　　　274700 　71031.3　 311.89% 0.0763%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　667309 　58045.006　 284.77% -0.003%
＜7455＞ パリミキHD　　　　762300 　55653.04　 236.51% -0.0017%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　　53500 　31308.7　 221.48% -0.0038%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　163177 　46993.955　 214.16% -0.0025%
＜1783＞ fantasis　　7086500 　60730.14　 210.25% 0.0535%
＜1595＞ NZAMJリート　　118080 　50907.636　 203.72% 0.0056%
＜3267＞ フィルカンパニ　　　142300 　22549.18　 198.53% 0.0961%
＜3719＞ AIストーム　　　　3357100 　156246.72　 175.53% -0.2023%
＜9612＞ ラックランド　　　　192500 　72452　 173.34% 0.0277%
＜9605＞ 東映　　　　　　　　353000 　418259.2　 158.17% 0.0109%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　1501400 　72607.94　 157.68% -0.1924%
＜3182＞ オイラ大地　　　　　490800 　211347.64　 145.26% 0.067%
＜6069＞ トレンダーズ　　　　137500 　37072.62　 143.3% 0.016%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　1925700 　114102.68　 140.16% -0.0119%
＜5240＞ monoAI　　　　9326700 　679219.38　 138.58% -0.0632%
＜247A＞ Aiロボティク　　　9129100 　3927057.16　 126.65% 0.1114%
＜1330＞ 上場225　　　　　71388 　1239410.912　 122.19% -0.0093%
＜1660＞ MXS高利J　　　　9772 　38479.692　 117.62% 0.0025%
<3010> ポラリスHD　　　　554300 　38882.48　 116.05% 0.0337%
<2841> iFナス100H　　219701 　181679.42　 106.68% -0.0155%
<1674> プラチナETF　　　18046 　150227.711　 106.22% 0.0294%
<3845> アイフリーク　　　　190900 　18902.44　 106.08% 0.0082%
<5352> 黒崎播磨　　　　　　126600 　187423.3　 102.5% 0%
<6085> アーキテクツSJ　　80000 　9388.14　 98.83% 0.0065%
<1418> インターライフ　　　116400 　30335.5　 98.6% 0.0126%
<4347> ブロメディア　　　　81200 　100268.42　 97.18% -0.0058%
<8537> 大光銀　　　　　　　77100 　61778.94　 96.91% -0.0072%
<4446> Link－UG　　　3593700 　1330556.24　 96.5% 0.0998%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

