*12:51JST リアルゲイト--- 「FURAM SANGUBASHI」がZEB Ready認証を取得

リアルゲイト＜5532＞は17日、東京都渋谷区に所在する環境配慮型複合ビル「FURAM SANGUBASHI(フラム参宮橋)」が、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に基づく「ZEB Ready(ゼブ・レディ)」認証を取得したと発表した。

「ZEB Ready」は、快適性を維持しつつ、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支ゼロを目指す「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」の段階的目標の一つであり、「ZEB」を見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化および高効率な省エネルギー設備を備えた建築物を示す。

当該物件は、2025年10月にリノベーション竣工されたショップ・オフィスから構成される地上3階・地下1階建て、延床面積903.92平方メートルの鉄筋コンクリート造建築物で、LED照明や高効率空調機の導入、断熱性能の向上など、省エネルギー性能を高める改修を実施し、快適な室内環境と省エネの両立を実現した。これらの取り組みにより、省エネ性能を第三者機関が評価・認証するBELS制度において、基準一次エネルギー消費量から50%以上の省エネルギー性能を達成した建築物に付与される「ZEB Ready」認証を取得、同社の再生物件としては初の取得事例となった。《NH》