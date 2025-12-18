*07:25JST NY株式：NYダウは228ドル安 オラクルの下落が重荷（17日）

米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14ポイント安の22693.32で取引を終了した。

連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。

動画配信のネットフリックス（NFLX）はメディア、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）がパラマウント・スカイダンスによる敵対的買収提案を拒否し、同社との既存の買収合意を支持するよう株主に勧告したことが明かになり、上昇。メディア、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は下落した。ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）はAI（人工知能）データセンター建設を巡り、資産運用会社のブルー・アウル撤退報道で資金調達が困難となる可能性が警戒されたほか、同社の債務不履行に備えるクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）拡大も嫌気され、売られた。

防衛のRTX（RTX）、同業のロッキード・マーチン（LMT）はトランプ大統領が防衛関連企業の配当支払いや自社株買い、さらに幹部の給与抑制を要請する大統領令発動を計画しているとの報道で警戒感が強まり、それぞれ下落。医療器具、手術用品の製造を行うメドライン（MDLN）はナスダックに17日上場。初値は上場価格を上回る好調なスタートを切った。本年で最大規模の上場となった。

半導体のマイクロン・テクノロジーズ（MU）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益、見通しがそれぞれ予想を上回り、時間外取引で買われている。

