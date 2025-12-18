*11:01JST クリーク・アンド・リバー社---C&R Creative Studiosに次世代アニメ制作チームを組成

クリーク・アンド・リバー社＜4763＞は17日、同社が運営するクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」内に、アニメ制作に特化した新たな専門チームを組成したと発表した。

本チームは、同社がこれまでゲーム開発や映像制作を通じて培ってきた技術や表現力を基盤とし、AIも活用した柔軟かつ高品質なアニメ制作体制を構築している。近年のアニメ制作現場における人材不足や制作工程の複雑化といった課題に対応するため、企業や団体に向けた新たなソリューションを提供することを目的としている。

「C&R Creative Studios」では、約1,400名のゲーム・ライツ部門のクリエイターから、プロジェクトごとに最適な座組を編成し、ジャンルやスタイルに応じた対応が可能となっている。作画・演出・編集などの基本的な制作技術に加え、必要に応じてAIツールを補助的に活用することで、制作の効率化と表現の幅の拡大を図っている。

また、AIアニメ制作に関する高度な技術支援を行っているPuri Princeとの連携のもと、AIアニメ制作ワークフローの技術検証と実証も進めており、制作支援ツールの導入やワークフローの最適化を通じて、現場の課題解決と新たな表現手法の開発にも取り組んでいる。《NH》