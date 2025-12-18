*10:01JST トヨクモ---SmartHR Plus Partner Award 2025にて「Best Partner賞」を受賞

トヨクモ＜4058＞は17日、SmartHRが主催する「SmartHR Plus Partner Award 2025」において、最も優れたパートナー企業として「Best Partner賞（MVP賞）」を受賞したと発表した。

本賞は、SmartHRのアプリストア「SmartHR Plus」に参画するすべてのパートナー企業の中から、導入実績、継続利用数、顧客満足度などを総合的に評価し、最も顕著な成果を上げた1社に授与されるもの。審査では「導入数」に加え、「日常的な利用状況」や「ユーザーからの評価」といった実質的な価値が重視された。

同社の受賞にあたっては、2つの主要な評価ポイントが挙げられている。1つ目は、ユーザーによる高いアクティブ率であり、日々の業務で頻繁に活用されている点が、顧客業務に深く根付いた製品である証とされた。2つ目は、誰でも直感的に操作できるUI/UXと手厚いサポート体制であり、ユーザーアンケートでは高い満足度が示された。《NH》