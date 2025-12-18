新電元工業、投資有価証券売却益24億6100万円を計上

■政策保有株見直しで特別利益を計上

新電元工業<6844>(東証プライム)は12月17日、投資有価証券売却益(特別利益)の計上を発表した。12月8日に開示していた保有投資有価証券の一部売却について、売却が完了し、売却益が確定したことを受けた対応である。対象は同社が保有する上場有価証券の一部とした。

売却の理由は、コーポレートガバナンス・コードに基づく政策保有株式の見直しによる資本効率の向上と、財務体質の強化である。売却時期は2025年12月で、投資有価証券売却益は24億6100万円となった。

同社は、当該売却益を2026年3月期第3四半期連結決算において特別利益として計上する予定だとしている。業績予想への影響については、他の要因を含めて現在精査中で、修正が必要と判断した場合には速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

