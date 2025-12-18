池袋駅西口の池袋マルイ跡、複合施設「IT tower TOKYO」が2026年3月開業へ

JR池袋駅西口の池袋マルイ跡で整備されている複合施設「IT tower TOKYO（アイティ・タワー・トーキョー）」（東京都豊島区西池袋）が年内に完成する見込みとなり、2026年3月14日開業とが決まった。IT tower TOKYO合同会社が整備する施設で、商業エリアには、家電販売大手の「ビックカメラ」など約10店の登場が決まっている。

【こちらも】品川の武蔵小山駅前再開発、タワマンと店舗の複合開発へ 都が再開発組合設立を認可

IT tower TOKYOは池袋駅西口のアゼリア通り沿い約3,300平方メートルの池袋マルイ跡地に整備中の地下4階、地上27階建て延べ約4万2,000平方メートル。高さ140メートルで、池袋駅西口では1992年のメトロポリタンプラザ以来の大型施設登場となり、西口の新しいランドマークになることが期待されている。

地下2～4階は駐車場、地下1～地上4階に商業施設が入る。6階以上はオフィスで、5階に入居企業向けのシェアラウンジをカルチュア・コンビニエンス・クラブが置く。地下通路で駅チカ施設の「エチカ池袋」などに直結させることで池袋駅に接続する。

商業施設は2～4階に核店舗の役割を担うビックカメラが約2,800平方メートルの賃貸面積で出店する。「成城石井」「ビオラル」「ウエルシア」「タリーズ」「スターバックス」「カプリチョーザ」の他、ビアスタンドの「パーフェクトビアスタンド」や、ベーカリーカフェの「ザ・シティ・ベーカリー」、サラダの「ウィズ・グリーン」などが登場する。

オフィスフロアは基準階面積約960平方メートルで、天井高3メートル。2026年12月には職域食堂機能を持ち、貸し切りのパーティーや発表会などにも使用できる「コミュニティ食堂」のオープンを予定している。17階には高層階の企業が利用可能なプレミアムラウンジを設置する。（記事：高田泰・記事一覧を見る）