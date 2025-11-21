布製タイヤチェーン「モビルシュシュ」の品番・サイズを拡充　ソフト99

ソフト99コーポレーションは18日、布製タイヤ滑り止めカバー「モビルシュシュ」の新ラインアップ13品番を発売した。

【こちらも】車盗難対策に新モデル、物理防御ギア「MTK ハンドルロック2」発売 三金商事

タイヤチェーンというと「重い」「取り付けが難しい」というイメージを持つドライバーも少なくない。たとえ乾いた路面で樹脂チェーンの装着練習をしても、実際は雪道で装着作業を行うため、足場の悪さから苦労するケースが多い。その結果、チェーンを敬遠する人も多いのが現状だ。

こうした背景から注目されているのが、いわゆる布製チェーンと呼ばれるタイヤソックスだ。オートソックやイッセなど多くのメーカーから販売されており、樹脂製チェーンより軽量で扱いやすい点が支持されている。

一般的な知名度は高くないものの、圧雪路や雪上で十分なグリップ力を発揮する製品も多い。

今回拡充された「モビルシュシュ」は、2024年にクラウドファンディングサイト「Makuake」で先行販売され、20日間で達成率1,735%を記録した注目モデルだ。取り扱いやすさを維持しつつ、しっかり雪道を走行できる性能が評価されている。

生地表面の凹凸が際立つよう、立体的に編み込まれた特殊生地を採用。雪道に必要な「走る・曲がる・止まる」という基本性能を安定して発揮する設計となっている。また2018年改正のチェーン規制に対応しており、高速道路での携行にも安心だ。

今回の13品番追加により、カローラやヤリス、アルファード、ハイエースといったトヨタの人気車種をはじめ、日本で販売される主要車種の多くで装着可能となった。

日本市場の代表的なタイヤサイズに合わせた専用設計により、布製チェーンで起こりやすい「ヨレ」や「たるみ」を抑制。生地の厚みを持たせることでフィット性と耐久性も高めている。

未使用時はコンパクトに収納でき、軽量で扱いやすいため腕力に自信のない人でも簡単に脱着が可能だ。（記事：小泉嘉史・記事一覧を見る）