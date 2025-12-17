*12:39JST コンフィデンス・インターワークス---会社分割で組織再編の準備を開始、子会社2社を設立予定

コンフィデンス・インターワークス＜7374＞は16日、会社分割によるグループ組織再編の準備を開始し、分割準備会社を2026年1月(予定)に設立する方針を決議したと発表した。会社分割の実行は2026年10月1日を予定しており、2026年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認および必要に応じて関係官公庁の許認可等が得られることを前提としている。

組織再編は、更なる事業拡大や企業価値向上のため、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を確立することを目的とする。再編により、事業ポートフォリオの多様化に伴い、一律の管理ではなく、各事業の成長フェーズやビジネスモデルに合致した最適な人事マネジメントを構築する。また、各事業会社を独立した経営単位とすることで権限と責任を明確化し、次世代の経営幹部育成機能の強化を図る。

設立される予定の子会社は、「株式会社CIW分割準備会社A」と「株式会社CIW分割準備会社B」の2社で、それぞれ「HRソリューション事業 人材紹介」および「メディア&ソリューション事業」の権利義務を承継する。いずれも資本金は3,000万円で、コンフィデンス・インターワークスの100%出資子会社として設立される。

同社は再編後も上場を維持し、グループ全体の経営戦略、M&A戦略、ガバナンス強化などの推進を含めた中核会社として機能する。また、人材派遣事業については運営を継続する。《NH》