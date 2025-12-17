*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マクセル、ULS－Gなどがランクイン

マクセル＜6810＞がランクイン（9時32分時点）。反発。前日取引終了後に、IoTデバイスの主電源に使用可能なコイン形全固体電池「PSB2032」を開発したと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。12月下旬より順次サンプル提供を開始する。今後は、全固体電池とワイヤレス給電やエナジーハーベスティング技術などを組み合わせたモジュールの製品化も検討するとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月17日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5131＞ リンカーズ 2176700 127698.32 106.62% -0.0157%

＜9287＞ JIF 9426 201075.24 106.28% 0%

＜8995＞ 誠建設 327000 205287.36 60.04% 0.0226%

＜5721＞ S・サイエンス 15098800 1776910.4 39.01% -0.0135%

＜5994＞ ファインシンター 28700 33833.88 23.37% 0.0188%

＜6915＞ 千代インテ 24300 61930.7 17.1% -0.0075%

＜7229＞ ユタカ技研 9800 30492.8 16.28% 0%

＜8894＞ REVOLUTI 1002800 43288.14 11.34% -0.0555%

＜1651＞ iF高配40 16862 37475.788 11.06% -0.0042%

＜6574＞ コンウ゛ァノ 2029400 196130.18 9.9% 0.0288%

＜1563＞ グロース・コア 26246 43042.621 6.94% -0.0208%

＜6069＞ トレンダーズ 30000 31114.26 5.09% 0.0368%

＜6209＞ リケンNPR 35700 124010.8 4.68% 0.0175%

＜369A＞ エータイ 31100 79342.3 2.79% -0.0281%

＜4883＞ モダリス 958600 67013.06 -1.46% -0.035%

＜3191＞ ジョイ本田 145200 321908.1 -8.3% 0.0013%

＜3798＞ ULS－G 177000 102661.3 -8.98% 0.0638%

＜3565＞ アセンテック 803700 1263721.1 -9.15% 0.0405%

＜4263＞ サスメド 130500 132879.86 -10.91% 0.0275%

<6731> ピクセラ 717500 31394.7 -12.29% -0.027%

<6809> TOA 246000 542898.34 -14.51% -0.0188%

<3134> Hamee 209700 100046.92 -15.51% -0.0022%

＜6810＞ マクセル 167900 533887.14 -17.49% 0.0261%

<6740> JDI 215037300 6036816.5 -19.62% 0%

<4166> かっこ 683700 872355.22 -21.02% -0.0469%

<2841> iFナス100H 90126 147049.137 -21.09% 0.0013%

<4406> 日理化 89400 29660.06 -21.75% -0.0136%

<2046> インドブル 1530 57362.584 -22.2% -0.0112%

<2330> フォーサイド 225300 54538.1 -24.6% -0.0282%

<3323> レカム 399000 47343.98 -24.95% -0.0126%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

