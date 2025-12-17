ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～マクセル、ULS－Gなどがランクイン

2025年12月17日 10:13

*10:13JST 出来高変化率ランキング（9時台）～マクセル、ULS－Gなどがランクイン
マクセル＜6810＞がランクイン（9時32分時点）。反発。前日取引終了後に、IoTデバイスの主電源に使用可能なコイン形全固体電池「PSB2032」を開発したと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。12月下旬より順次サンプル提供を開始する。今後は、全固体電池とワイヤレス給電やエナジーハーベスティング技術などを組み合わせたモジュールの製品化も検討するとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月17日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5131＞ リンカーズ　　　　 2176700 　127698.32　 106.62% -0.0157%
＜9287＞ JIF　　　　　　　9426 　201075.24　 106.28% 0%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　327000 　205287.36　 60.04% 0.0226%
＜5721＞ S・サイエンス　　　15098800 　1776910.4　 39.01% -0.0135%
＜5994＞ ファインシンター　　28700 　33833.88　 23.37% 0.0188%
＜6915＞ 千代インテ　　　　　24300 　61930.7　 17.1% -0.0075%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　9800 　30492.8　 16.28% 0%
＜8894＞ REVOLUTI　　1002800 　43288.14　 11.34% -0.0555%
＜1651＞ iF高配40　　　　16862 　37475.788　 11.06% -0.0042%
＜6574＞ コンウ゛ァノ　　　　2029400 　196130.18　 9.9% 0.0288%
＜1563＞ グロース・コア　　　26246 　43042.621　 6.94% -0.0208%
＜6069＞ トレンダーズ　　　　30000 　31114.26　 5.09% 0.0368%
＜6209＞ リケンNPR　　　　35700 　124010.8　 4.68% 0.0175%
＜369A＞ エータイ　　　　　　31100 　79342.3　 2.79% -0.0281%
＜4883＞ モダリス　　　　　　958600 　67013.06　 -1.46% -0.035%
＜3191＞ ジョイ本田　　　　　145200 　321908.1　 -8.3% 0.0013%
＜3798＞ ULS－G　　　　　177000 　102661.3　 -8.98% 0.0638%
＜3565＞ アセンテック　　　　803700 　1263721.1　 -9.15% 0.0405%
＜4263＞ サスメド　　　　　　130500 　132879.86　 -10.91% 0.0275%
<6731> ピクセラ　　　　　　717500 　31394.7　 -12.29% -0.027%
<6809> TOA　　　　　　　246000 　542898.34　 -14.51% -0.0188%
<3134> Hamee　　　　　209700 　100046.92　 -15.51% -0.0022%
＜6810＞ マクセル　　　　　　167900 　533887.14　 -17.49% 0.0261%
<6740> JDI　　　　　　　215037300 　6036816.5　 -19.62% 0%
<4166> かっこ　　　　　　　683700 　872355.22　 -21.02% -0.0469%
<2841> iFナス100H　　90126 　147049.137　 -21.09% 0.0013%
<4406> 日理化　　　　　　　89400 　29660.06　 -21.75% -0.0136%
<2046> インドブル　　　　　1530 　57362.584　 -22.2% -0.0112%
<2330> フォーサイド　　　　225300 　54538.1　 -24.6% -0.0282%
<3323> レカム　　　　　　　399000 　47343.98　 -24.95% -0.0126%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

