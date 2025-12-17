ニッスイ、チリのPY社を全株式取得、サーモン養殖を海外で拡大、取得価額は1億3300万ドル

関連記事
■SA社通じ取得、CY社他5社も完全子会社化、クロージングは2026年1月上旬予定
ニッスイ<1332>(東証プライム)は12月16日、連結子会社SALMONES ANTARTICA S.A.(SA社)を通じ、チリのPESQUERA YADRAN S.A.(PY社)の全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。PY社子会社のCultivos Yadran S.A.(CY社)他5社も完全子会社となる見込みだ。
同社は、長期ビジョンの成長ドライバーに養殖事業を位置付け、営業利益率10%以上が期待できる重点分野として強化する方針だ。PY社はアトランティックサーモンに特化した養殖・生鮮品加工ノウハウや、米国市場を含む海外販売チャネルを持つとし、規模拡大や加工・販売ネットワーク拡充、効率化を通じて「バリューチェーン強靭化」を図る。
取得価額は1億3300万米ドルで、取締役会書面決議と株式売買契約締結はいずれも12月16日付。クロージングは2026年1月上旬を予定する。PY社の資本金額が同社資本金の10%以上となるため、特定子会社に該当する見込みで、連結業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
