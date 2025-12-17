関連記事
今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(11月) 599億円 -2261億円
08:50 輸出(11月) 4.8％ 3.6％
08:50 輸入(11月) 2.6％ 0.7％
08:50 コア機械受注(10月) -2.3％ 4.2％
08:50 資金循環統計速報(7-9月、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
16:15 訪日外客数(11月) 389.63万人
半導体製造装置などの展示会「セミコンジャパン2025」が東京ビッグサイトで開幕(19日まで)
日本証券業協会の日比野会長が定例会見
SBI新生銀行が東証プライムに新規上場(公開価格:1450円)
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(7-9月) -9.7億NZドル
16:00 英・消費者物価指数(11月) 3.4％ 3.6％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.21％
17:00 南ア・消費者物価指数(11月) 3.6％ 3.6％
18:00 独・IFO企業景況感指数(12月) 88.4 88.1
19:00 欧・ユーロ圏CPI(11月) 2.2％
米・ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ
米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
