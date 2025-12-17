ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数など

2025年12月17日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価指数、独IFO企業景況感指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(11月)　599億円　-2261億円
08:50　輸出(11月)　4.8％　3.6％
08:50　輸入(11月)　2.6％　0.7％
08:50　コア機械受注(10月)　-2.3％　4.2％
08:50　資金循環統計速報(7-9月、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
16:15　訪日外客数(11月)　　389.63万人


半導体製造装置などの展示会「セミコンジャパン2025」が東京ビッグサイトで開幕(19日まで)

日本証券業協会の日比野会長が定例会見

SBI新生銀行が東証プライムに新規上場(公開価格:1450円)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(7-9月)　　-9.7億NZドル
16:00　英・消費者物価指数(11月)　3.4％　3.6％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.21％
17:00　南ア・消費者物価指数(11月)　3.6％　3.6％
18:00　独・IFO企業景況感指数(12月)　88.4　88.1
19:00　欧・ユーロ圏CPI(11月)　　2.2％


米・ニューヨーク連銀総裁が会議冒頭のあいさつ

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

