*16:15JST 12月16日本国債市場：債券先物は133円43銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付133円36銭 高値133円45銭 安値133円31銭 引け133円43銭

2年 1.056％

5年 1.421％

10年 1.946％

20年 2.901％



16日の債券先物3月限は133円36銭で取引を開始し、133円43銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.49％、10年債は4.16％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.85％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・11月失業率（10月：4.4％）

・17：30 独・12月製造業PMI（予想：48.6、11月：48.2）

・17：30 独・12月サービス業PMI（予想：53.0、11月：53.1）

・18：00 ユーロ圏・12月製造業PMI（予想：49.9、11月：49.6）

・18：00 ユーロ圏・12月サービス業PMI（予想：53.3、11月：53.6）

・18：00 ユーロ圏・12月総合PMI（予想：52.6、11月：52.8）

・18：30 英・12月製造業PMI（予想：50.4、11月：50.2）

・18：30 英・12月サービス業PMI（予想：51.6、11月：51.3）

・19：00 独・12月ZEW景気期待指数（予想：39.0：11月：38.5）

・19：00 ユーロ圏・10月貿易収支（9月：＋194億ユーロ）

・22：30 米・11月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋5.0万人）

・22：30 米・11月失業率（予想：4.4％）

・22：30 米・11月平均時給（予想：前年比＋3.6％）

・22：30 米・11月小売売上高（予想：前月比＋0.1％）

・23：45 米・12月製造業PMI（11月：52.2）

・24：00 米・9月企業在庫（予想：前月比＋0.1％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》