*12:52JST ニッソウ---株主優待制度の変更（拡充）

ニッソウ＜1444＞は15日、株主優待制度の変更（拡充）を発表した。

これは、株主からの長期的な支援への感謝と、当社株式への投資魅力を高めることを目的としたものであり、「39フェア」として実施される。変更は、2026年1月末日時点の株主名簿に記載された株主に対する贈呈分から適用される。

従来は300株（3単元）以上を保有する株主に対し、「ニッソウ・プレミアム優待倶楽部」の利用権と、保有株数・保有期間に応じた株主優待ポイントが贈呈されていた。今回の変更では、100株（1単元）以上300株未満の株主に対しても、QUOカードを保有期間に応じて贈呈する優待が新設される。また、300株以上を保有する株主については、QUOカードを保有期間に応じて贈呈、「ニッソウ・プレミアム優待倶楽部」の利用権付与および保有株式数・保有期間に応じた株主優待ポイントの贈呈という、2種類の優待内容が提供されることとなった。これにより、優待制度がより一層充実する形となっている。《NH》