関連記事
前日に動いた銘柄 part1 Aiロボティクス、MDV、フィットイージー
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Aiロボティクス、MDV、フィットイージー
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
オービス＜7827＞ 1568 -99
営業利益が前期13.6％増だが今期16.5％減予想と発表。
HEROZ＜4382＞ 853 -64
26年4月期業績予想を下方修正。
Aiロボティクス＜247A＞ 1380 +161
200日線回復し底打ち感。
地域新聞社＜2164＞ 330 +80
「生成AIを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」に関する特許権利化。
ポストプライム＜198A＞ 234 -50
信用取引規制を嫌気。
POPER＜5134＞ 573 -100
営業利益が前期2.3倍だが今期50.8％減予想と発表し前週末ストップ安。15日も売り地合い継続。
MDV＜3902＞ 542 +80
日本生命が全株取得目指してTOBと伝わる。
フィットイージー＜212A＞ 2861 +500
連続大幅増益見通しや大幅増配計画で。
ラクスル＜4384＞ 1770 +244
MBO実施によるTOB価格1710円にサヤ寄せ続く。
アドウェイズ＜2489＞ 289 +34
収益予想を大幅に上方修正。
神戸物産＜3038＞ 3964 +309
コンセンサス並みのガイダンス発表をポジティブ視。
丹青社＜9743＞ 1536 +121
業績・配当予想を上方修正。
JMDC＜4483＞ 3940 +185
日本生命のMDV買収で連想買いも。
ACCESS＜4813＞ 532 +22
8-10月期の赤字縮小決算をプラス視。
イオン＜8267＞ 2452 +163
大和証券では目標株価を引き上げ。
ギフティ＜4449＞ 1205 +62
25日線接近で打診買いが優勢か。
エイチ・アイ・エス＜9603＞ 1360 +88
今期の大幅増益見通しに買い安心感。
ソニーフィナンシャルグループ＜8729＞ 170.4 +9.4
SBI新生銀行のIPO接近も思惑視。
メルカリ＜4385＞ 3067 +87.5
岩井コスモ証券では新規に買い推奨。
東日本旅客鉄道＜9020＞ 4200 +194
ディフェンシブ資金シフトも。
いちご<2337> 420 +13
テゲバジャーロ宮崎がJ2昇格決める。
CIJ<4826> 538 +16
フィジカルAI関連として関心が続く。
コスモス薬品<3349> 7960 +317
ゴールドマン・サックス証券では買い推奨に格上げ。
Link-U グループ<4446> 993 -49
第1四半期営業赤字決算を嫌気。
キオクシアHD<285A> 9200 -690
先週末の米サンディスクは15％安。
ソフトバンクグループ<9984> 16830 -1065
ブロードコム急落で米AI関連株が下落し。
日本製鋼所<5631> 8234 -706
日経平均大幅安で防衛関連株にも売り。
イビデン<4062> 11890 -865
半導体関連株安の流れに押される。
gumi<3903> 355 -21
広告宣伝投資負担響き上半期は営業赤字に。
アドバンテスト<6857> 19450 -1335
米国ではエヌビディアなど半導体関連が大幅安。
ソシオネクスト<6526> 2200.5 -89.5
他の半導体関連同様に米関連株安の影響受ける。《CS》
スポンサードリンク