12月15日本国債市場：債券先物は134円07銭で取引終了
*15:56JST 12月15日本国債市場：債券先物は134円07銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付134円07銭 高値134円15銭 安値133円98銭 引け134円07銭
2年 1.059％
5年 1.420％
10年 1.942％
20年 2.911％
15日の債券先物3月限は134円07銭で取引を開始し、134円07銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.51％、10年債は4.17％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.86％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.48％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・19：00 欧・ユーロ圏10月鉱工業生産（9月：前月比＋0.2％）
・22：30 加・11月消費者物価指数（10月：前年比＋2.2％）
・22：30 米・12月NY連銀製造業景気指数（予想：10.5：11月：18.7）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
