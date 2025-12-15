*12:43JST 後場に注目すべき3つのポイント～アドバンテスとソフトバンクGの2銘柄が指数押し下げ

15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は大幅反落、アドバンテスとソフトバンクGの2銘柄が指数押し下げ

・ドル・円は軟調、円買い主導で

・値下がり寄与トップはアドバンテス＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞

■日経平均は大幅反落、アドバンテスとソフトバンクGの2銘柄が指数押し下げ

日経平均は大幅反落。744.45円安の50092.10円（出来高概算11億6543万株）で前場の取引を終えている。

前週末12日の米国市場でダウ平均は245.96ドル安の48458.05ドル、ナスダックは398.69ポイント安の23195.17で取引を終了。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。

米株市場を横目に、15日の日経平均は前営業日比484.46円安の50352.09円と反落でスタート。朝方に下げ幅を広げた後は、マイナス圏で軟調に推移した。値がさハイテク株を中心に売られるなか、日経平均株価は12月のSQ値（50536.54円）を寄り付きから下回り、投資家心理を悪化させた。また、日銀が発表した12月の全国企業短期経済観測調査（短観）で景況感の改善が示されており、引き続き日銀の利上げ観測も投資家心理を慎重にさせている。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、イオン＜8267＞、第一三共＜4568＞、アステラス薬＜4503＞、トヨタ＜7203＞、KDDI＜9433＞、塩野義＜4507＞、トレンド＜4704＞、中外薬＜4519＞、住友不＜8830＞、メルカリ＜4385＞、大塚HD＜4578＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテス＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、東エレク<8035>、フジクラ<5803>、ダイキン<6367>、日東電<6988>、村田製<6981>、任天堂<7974>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、SMC<6273>、バンナムHD<7832>などの銘柄が下落。

業種別では、鉄鋼、非鉄金属、電気機器などが下落した一方で、陸運業、医薬品、小売業などが上昇した。

後場の日経平均株価は、マイナス圏での軟調推移が続きそうだ。ただ、前場時点のTOPIX（東証株価指数）は小幅な下落にとどまっている。プライム市場の値上がり銘柄数65.7％となるなか、幅広い銘柄に物色継続するか注目しておきたい。一方、今週は18日から19日にかけて開催される日銀金融政策決定会合、欧州中央銀行（ECB）でも政策決定会合が開催されるため、様子見ムードが継続しそうだ。需給面では、年末にかけての節税対策売りに注意が必要となる。足下で株価の調整が続いているような銘柄には、押し目買いも入りにくくなろう。

■ドル・円は軟調、円買い主導で

15日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、155円98銭から155円30銭まで値を下げた。今週の日銀による利上げに思惑が広がり、円買いに振れやすい。一方、米10年債利回りは下げ渋り、ユーロ・ドルは上値の重さが目立つ値動きとなった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円30銭から155円98銭、ユ-ロ・円は182円39銭から183円00銭、ユ-ロ・ドルは1.1728ドルから1.1744ドル。

■後場のチェック銘柄

・フィットイージー<212A>、地域新聞社<2164>など、5銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値下がり寄与トップはアドバンテス＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日本銀行短観12月調査・大企業製造業DI予想：+15（予想：+15、前回+14）

・日本銀行短観12月調査・大企非製造業DI：+35（予想：+35、前回+34）

・中・11月小売売上高：前年比+1.3％（予想：+2.9％、10月：+2.9％）

【要人発言】

・高市首相

「為替は様々な要因を背景に市場において決まるもの」

「成長率の範囲に政府財務残高の対GDP比の伸びを抑えて市場の信認を得たい」

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「経済は11月の予測に沿って推移している」

「政策金利はしばらくの間2.25％にとどまるだろう」

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《CS》