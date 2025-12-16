関連記事
15日の米国株式市場は続落
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;48416.56;-41.49Nasdaq;23057.41;-137.76CME225;50095;-145(大証比)
[NY市場データ]15日の米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比145円安の50095円。ADR市場では、対東証比較（ドル155.52円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自＜7203＞、三井物産＜8031＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。《FA》
