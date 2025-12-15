関連記事
ベイシス MODEと戦略的業務提携を締結
ベイシス＜4068＞は12日、現場データの活用を支援するシリコンバレー発スタートアップMODE（本社：米国カリフォルニア州）と、「ソリューションパートナー」として業務提携契約を締結したことを発表した。
同社は日本全国をカバーするパートナーネットワークを活かし、スマートメーターをはじめとするあらゆるIoT機器や通信インフラの設置・保守などを多数手がけてきた。加えて、自社開発の現場作業DXクラウド「BLAS」を活用することで、現場作業の進捗管理や情報共有を円滑に行い、より効率的かつ高品質な対応を実現している。一方、MODEは現場のリアルタイムデータや既存システムのデータを一元的に統合し、AIを活用して業務効率化や安全性向上を実現する「BizStack」を展開しており、建設・製造・物流・インフラなど多様な業界で現場DXを推進している。
今回の提携により、同社が提供するIoTエンジニアリングサービスおよび現場作業DXクラウド「BLAS」と、MODEが開発・提供する現場特化型データ統合ソリューション「BizStack」を連携する。これにより、センサー・ゲートウェイ・カメラなどの現地設置・設定・保守をベイシスが担当するとともに、リアルタイムデータを活用したAIによる点検・業務支援まで一貫して提供可能な体制を構築する。
両社は今後、特定顧客へのパイロット案件（PoC）から商用展開へとスピーディーに移行し、共同提案パッケージの開発や販路拡大を進めていく。また、「BLAS」と「BizStack」の技術的連携を深化させることで、現場の点検・保守業務の自動化やコスト最適化を目指す。《NH》
