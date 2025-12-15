*08:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比750円安の50010円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル155.52円換算）で、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比750円安の50010円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は245.96ドル安48,458.05ドル ナスダックは398.69ポイント安23,195.17で取引を終了した。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は、156円10銭まで買われたが、株安を意識した売りが入ったことで155円68銭まで反落し、155円88銭で引けた。米長期金利は底堅い動きを見せたが、株安で円買いが活発となった。ユーロ・ドルは1.1723ドルから1.1750ドルまで上昇し、1.1741ドルで引けた。

12日のNY原油先物1月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.16ドル（－0.28％）の57.44ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1166 65.5 5.95

9503 (KAEPY) 関西電力 8.03 2498 20 0.81

8591 (IX.N) オリックス 28.83 4484 31 0.70

4755 (RKUNY) 楽天 5.99 932 2.8 0.30

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.33 4457 9 0.20

「ADR下落率上位5銘柄」（12日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 7776 -536 -6.45

6857 (ATEYY) アドバンテスト 126.70 19704 -1081 -5.20



■そのたADR（12日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 208.12 4.56 3237 -2

3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.00 0.00 2489 -1

0

8035 (TOELY) 東京エレク 96.91 -8.14 30143 -135

7

6758 (SONY.N) ソニー 26.77 0.04 4163 -1

8

9432 (NTTYY) NTT 24.85 -0.14 155 -0.

5

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.06 -0.19 3742 -2

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.63 0.09 4919 -9

1

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.97 -0.05 55941 -117

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 54.95 -4.10 17092 -80

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.25 0.33 4743 -9

3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 124.59 -0.30 9688 -7

5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.06 0.07 4940 -3

3

8031 (MITSY) 三井物産 585.69 -5.98 4554 -5

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -1.00 7776 -53

6

4568 (DSNKY) 第一三共 21.40 -0.29 3328 -3

3

9433 (KDDIY) KDDI 17.15 -0.20 2667 -1

7

7974 (NTDOY) 任天堂 18.51 -0.09 11515 -21

5

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.72 0.52 5711 -5

4

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.93 0.10 1603

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.45 -0.04 5739 -3

1

6902 (DNZOY) デンソー 13.46 -0.11 2093 -32.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.18 0.13 8454 -8

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.23 0.22 2835 -2

7

8411 (MFG.N) みずほFG 7.37 0.02 5731 1

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.61 -0.05 19611 -38

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.33 -0.06 4457

9

7741 (HOCPY) HOYA 151.44 -2.04 23552 -34

3

6503 (MIELY) 三菱電機 60.99 1.04 4743 -5

0

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.68 -0.10 3322 -7

8

7751 (CAJPY) キヤノン 30.53 0.13 4748 -3

2

6273 (SMCAY) SMC 17.95 -0.45 55832 -1058

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.22 2.12 2056 -7

4

6146 (DSCSY) ディスコ 30.10 -2.20 46812 -199

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.88 0.17 2159 -11

8053 (SSUMY) 住友商事 34.41 -0.08 5351 -4

7

6702 (FJTSY) 富士通 26.80 0.39 4168 -4

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.02 1.42 17577 2

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.23 0.01 7225 -8

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.00 1555 -61.

5

8002 (MARUY) 丸紅 291.72 2.79 4537 -4

1

6723 (RNECY) ルネサス 6.79 -0.17 2112 -8

1

6954 (FANUY) ファナック 19.99 0.44 6218 -9

7

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.70 0.31 3686 -31

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.80 0.30 1804 -15.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.14 -0.14 4998 -6

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.95 -0.15 3406 -5

9

6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 -0.14 1680 -33

2

6857 (ATEYY) アドバンテスト 126.70 -11.40 19704 -108

1

4543 (TRUMY) テルモ 14.61 -0.17 2272 -40.

5

8591 (IX.N) オリックス 28.83 0.27 4484 3

1

（時価総額上位50位、1ドル155.52円換算）《AN》