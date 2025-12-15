*08:11JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差の大幅縮小は想定されず

12日の米ドル・円は、東京市場では155円45銭まで売られた後、155円83銭まで反発。欧米市場では155円62銭まで売られた後、156円13銭まで反発し、155円88銭で取引終了。本日15日の米ドル・円は主に155円台で推移か。日米金利差の大幅な縮小は想定されていないため、リスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。

米連邦準備制度理事会(FRB)は先週9-10日に開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で、市場の予想通り追加利下げを決定したが、政策金利見通しの不透明感は払しょくされていない。ただ、今週発表されるインフレ・雇用関連の経済指標が市場予想を下回る内容だった場合、2026年における追加利下げ観測が広がるため、ドル売り要因となろう。一方、日本銀行は12月18-19日開催の金融政策決定会合で0.25ptの追加利上げの公算だが、市場ではすでに織り込み済みで、リスク回避的な円買いが大きく広がる可能性は低いと予想される。むしろ、利上げ後に日本の財政悪化懸念による円売りが再び強まり、主要通貨は対円で下げ渋る状況が続くとみられる。《CS》