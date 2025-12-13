*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：フィジカルAI関連_年末年始相場で注目！新テーマできらめく銘柄【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。

※2025年12月7日15時に執筆

Gemini 3.0の登場などでAIの成長速度が市場予想を上回っていくなかで、「フィジカルAI」というワードが市場で注目され始めました。孫正義氏の「次のフロンティアは『フィジカルAI』である」との発言もあり、関連銘柄が物色され始めているようです。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

突如として人気化したフィジカルAI。現実世界の物理空間で、自律的に動作するAIの事を指すようです。工場をイメージしていただくと、モノを掴む、モノを移動させる、モノを組み立てる作業があります。フィジカルAIには、そのような工場で人間が行う作業に取って代わる事が期待されているわけですな。

海外では「ヒューマノイド」と呼ばれるSF映画で見慣れた人型ロボットの研究が急速に進んでおります。グーグルも「Gemini Robotics」を発表しており単純に命令を受けて動作する以上に、自律的に判断や行動が出来るとの事です。もう既に人類はここまで辿り着いたんですなぁ…。

日本はこれまで技能実習生の受け入ればかりに固執してきた結果、フィジカルAIやヒューマノイドの研究開発でも遅れを取ってしまいましたなぁ…。慢性的な人手不足ですし、今こそフィジカルAIやヒューマノイドの研究に注力すべきでしょう。米エヌビディアと協業を発表したファナック＜6954＞だけでなく、ソフトバンクG＜9984＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞、村田製作所＜6981＞が代表株として挙げられているようです。

昨今の反移民ムードや人手不足の労働市場を考えると、このフィジカルAIのポテンシャルは無限大にも思えます。ここで高市首相の後押しがあれば、世界の構図が全く変わる可能性もありそうです。今回はそんなフィジカルAI関連をチェックして参ります。

日本を代表する産業用ロボットメーカーの一角である安川電機＜6506＞は、直近で動意し年初来高値を更新しました。米政府がロボティクス分野へ支援を検討しているとの報道も伝わっており、同社も思惑から買われている模様。

ロボットの機体を担う駆動関連株である住友重機械工業＜6302＞もフィジカルAI関連として思惑がありそうです。「京都ヒューマノイドアソシエーション（KyoHA）」に参画し、ヒューマノイド分野で頭角を現すか。

同じくロボットの機体を手掛けるカヤバ＜7242＞も物色されているようです。11月12日の決算と併せて上方修正しました。見事な上昇トレンドでもPER・PBRは割安水準です。自動オイルシール最大手のNOK＜7240＞もロボット機体で注目されている様子。チャートは高値圏で高止まりしていますが、ここから上振れるか監視中。

「京都ヒューマノイドアソシエーション（KyoHA）」の参画企業で関節部品などの担当になると予想されているヒーハイスト＜6433＞も動意しました。米中が先行するヒューマノイド分野の開発競争で、蚊帳の外となっている現状を変えられるか。直近の業績は軟調でも、2027年の量産へ向けて投資家の期待も高まっていく可能性があります。

AI技術による高速検査機能を搭載したX線装置を手掛けるテクノホライゾン＜6629＞は、生産現場でのAIロボット分野の知見を有しております。ジーデップ・アドバンス＜5885＞はマクニカHD＜3132＞と連携してAIロボットの開発支援パッケージ「ROBODEV（ロボデブ）」の提供も行っておりフィジカルAI関連の需要を捉えるか注視です。

最後はファブレスの半導体企業であるDMP＜3652＞で締めさせていただきます。 時価総額100億以下で業績の安定感は欠けるものの、フィジカルAI関連の潮流を受けて思惑買いが流入する可能性があるかと監視中です。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。

執筆者名：有限亭玉介

ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず《HM》